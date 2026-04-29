3m 깊이 토목공사 척척 ‘22톤 무인 굴착기’…HD현대, 첫 현장 투입
AI 자율화 ‘리얼 엑스’ 솔루션 탑재
“생산성 평균 20% 향상”
HD현대의 건설기계 사업 중간지주사인 HD현대사이트솔루션은 사람 개입 없이 작업하는 무인 자율 굴착기가 실제 공사 현장에 처음 투입된다고 29일 밝혔다.
HD현대사이트솔루션은 인공지능(AI) 기반 무인 자율화 기업 그라비스로보틱스와 함께 유럽 건설그룹 키바그의 공사 현장에 무인 자율 굴착기를 인도했다. HD건설기계의 22t급 중형 굴착기로 여기엔 HD현대사이트솔루션의 스마트 굴착기 플랫폼과 그라비스의 AI 자율화 기술을 결합한 ‘리얼 엑스’(Real-X) 솔루션이 탑재됐다.
이 굴착기는 스위스 투겐 지역 건설 현장에서 깊이 3m, 폭 12m, 길이 1㎞의 토목 공사를 무인 자율 방식으로 수행할 예정이다. 작업자 피로도나 집중력과 상관 없이 목표에 따라 작업을 수행해 생산성이 평균 20% 정도 높아진다고 회사는 설명했다.
HD현대사이트솔루션과 그라비스로보틱스는 지난해 독일에서 열린 ‘바우마(BAUMA) 2025’에서 건설장비 자율화 실증 MOU를 체결한 뒤 기술 협력을 이어오고 있다. HD현대사이트솔루션은 기존 유럽 내 실증과 이번 스위스 건설 현장 투입을 기반으로 글로벌 파트너십을 확대하며 무인 자율 건설장비 적용 사례를 점차 늘려나갈 계획이다.
김판영 HD현대사이트솔루션 전무는 “이번 프로젝트는 무인 자율 건설장비 기술을 현장에 구현한 첫걸음”이라며 “건설 현장의 안전성과 생산성을 높이고 글로벌 건설기계 산업의 미래를 앞당기는 전환점이 될 것”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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