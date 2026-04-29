어린이날 충북 곳곳에서 행사 풍성
청주 동부창고 등 공연·행사
어린이날인 내달 5일을 전후해 충북 곳곳에서 다채로운 기념행사가 펼쳐진다. 올해부터 공휴일이 된 노동절(5월 1일)을 시작으로 주말과 어린이날이 이어지는 징검다리 연휴에 맞춰 도내 지자체와 문화기관들도 체험·공연 프로그램을 잇달아 선보인다.
청주시는 내달 2일부터 5일까지 청주 동부창고에서 어린이날 행사 '키득키득'을 선보인다고 29일 밝혔다.
행사 기간 야외광장에는 피크닉 휴식 공간과 벼룩시장이 조성되고 거리공연도 이어진다. 키링 만들기, 볼펜 꾸미기 등 어린이 예술체험과 업사이클링 놀이터를 즐길 수 있다. 어린이날 당일에는 가족 단위 참가자들이 공굴리기, 림보, 훌라후프 등을 함께 즐기는 '키득키득 운동회 어린이 한마당'이 펼쳐진다.
5월 1일부터 3일까지 문화제조창 잔디광장에서 피크닉 콘서트가 열린다. 청주시립예술단, 가수 솔지, 바다, 노브레인, 육중완밴드, 뮤지컬배우 카이 등이 무대에 오른다,
5일 어린이날에는 청주랜드에서 가족어울림 한마당이 펼쳐진다. 버블·마술공연, 태권도 시범, 가족게임 등 다양한 이벤트가 진행된다. 꽃모종 심어가기, 천체투영관 체험, 동물생태해설, 동물 건강검진 및 진로 체험 등이 운영된다.
충북대 야외무대에서는 5일 제35회 충북대 반려동물한마당이 개최된다. 나응식 수의사의 특별강연을 비롯해 프리스비·어질리티, 퀴즈대회, 체험 부스 등이 마련된다.
국립청주박물관은 내달 2일부터 5일까지 봄 문화축제 박물관의 봄을 열고 어린이 뮤지컬, 마술·레이저쇼, 퓨전국악 공연, 가족 참여 프로그램 등을 선보인다.
청주 생명누리공원에서도 내달 5일 오전 10시부터 '청주 어린이 큰잔치'가 열려 공연과 체험 행사를 즐길 수 있다. 충주 탄금공원에서는 같은 날 오전 10시부터 어린이날 기념식과 공연, 체험부스, 놀이마당 등이 방문객을 맞는다. 충주어린이과학관도 어린이날인 5일 오전 10시부터 8세 이하 어린이와 동반 가족을 대상으로 '해담별 어린이날 축제'를 무료로 연다.
진천국가대표선수촌에선 내달 5일 오전 10시부터 국가대표 진천선수촌 개방! 어린이 한마음 대축제가 진행된다. 음성 설성공원에서는 제24회 음성 어린이날 한마당 큰잔치가, 보은국민체육센터와 영동 용두공원, 단양 열린광장 등에서도 어린이날 기념 프로그램이 이어진다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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