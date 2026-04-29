게임 광고 생태계 위협하는 가짜 광고
한국게임정책자율기구 제12호 정책연구 보고서 발간
“실효성 있는 자율규제 및 플랫폼 협력 절실”
최근 글로벌 게임 광고 시장이 급격히 성장하며 허위 광고 등이 덩달아 범람하는 가운데 소비자 피해와 산업 신뢰도 저하를 막기 위한 민간 주도의 대책이 마련돼야 한다는 연구 조사가 나왔다.
한국게임정책자율기구(GSOK)가 29일 발간한 정책연구 보고서 ‘게임물 광고의 규제와 개선방안’에서는 “기만, IP 무단 도용, 선정적이고 폭력적인 광고 등 병리적 현상이 심각하다”면서 정부 주도의 규제 한계를 보완할 수 있는 민간 중심의 자율규제 이행력 강화를 주장했다.
보고서에 따르면 올해 글로벌 게임 광고 시장 규모는 1310억 3000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 그러나 산업의 양적 성장과 대조적으로 낚시형 기만 광고, 타 게임사의 지식재산권 무단 도용, 선정적이고 폭력적인 표현 등 병리적 현상이 심각한 상황이라고 보고서는 지적했다. 일부 모바일 게임은 마케팅 비용 회수를 위해 자극적인 연출로 초기 이용자 유입과 결제를 극대화하는 데 집중하고 있어 이용자 경험도 크게 훼손되고 덧붙였다.
현재 국내 게임물 광고 규제는 게임물관리위원회, 공정거래위원회, 방송통신심의위원회 등 복수의 기관에 의해 분산되어 이뤄지고 있다. 이로 인해 기관별 판단 기준이 달라 ‘결과의 불일치’가 발생하는 등 규제의 실효성이 떨어진다는 게 보고서의 지적이다.
특히 디지털 콘텐츠의 국경을 초월하는 특성상 해외 사업자에 대한 규제 집행에는 구조적 한계가 명확하다고 봤다. 2025년 10월부터 해외 게임사의 국내 대리인 지정제도가 도입됐지만 중소형 사업자를 포괄하지 못하거나 책임 이행을 회피할 경우 이를 제재할 수단이 부족해 보완이 필요하다고 보고서는 지적했다.
이러한 문제를 해결하기 위해 보고서는 정부 주도의 규제 한계를 보완할 수 있는 민간 중심의 자율규제 이행력 강화를 촉구했다. 현실적인 대안은 게임물 광고가 주로 유통되는 온라인 플랫폼 사업자와의 협력 체계 구축이라고 꼽았다. 자율규제 기구가 위반 광고를 적발하여 공유하면 플랫폼이 일시적 노출 제한이나 삭제 등 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 신속 대응 체계를 마련해야 한다는 것이다.
또한 자율규제의 신뢰성과 투명성을 높이기 위해 심의 기준과 결과를 투명하게 공개하고, 이용자들이 불법 광고를 쉽게 신고할 수 있도록 참여를 확대하는 방안도 과제로 제시했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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