초등 교감이 교무실에 몰래 카메라 설치…교사노조 반발
“교장 연수 대상자서 제외해야”
광주의 한 초등학교 교감이 교무실에 카메라를 설치해 경찰 조사를 받고 있는 가운데 교사노조가 ‘동료 감시’ ‘사생활 침해’라며 반발하고 나섰다.
전남광주통합특별시 교사노동조합은 29일 입장문을 통해 “A 교감은 지난 달 광주 한 초등학교 교무실에 몰래카메라를 설치했다가 적발됐으나 올해 교장 연수 대상자에 포함됐다”며 “동료들을 감시하고 직원 사생활을 침해한 행위에 대해 광주시교육청은 별다른 조치를 하지 않고 있다”고 지적했다.
이어 “경찰이 수사 중인 자를 직위 해제하지 않은 것도 이해할 수 없는 행정”이라며 “교육청은 A씨를 연수 대상자에서 제외하고 해당 학교나 이전 근무지에서 추가 피해가 있는지 조사해야 한다”고 촉구했다.
앞서 A 교감은 지난달 말쯤 재직중인 초등학교 교무실에 홈캠 형태의 카메라를 설치했다가, 학교 측으로부터 통신비밀보호법 위반 혐의로 고발당했다. A 교감은 카메라 설치 사실을 동료 교직원들에게 알리지 않은 것으로 전해졌다.
카메라는 특정 교직원을 향해 있지는 않았지만, 교무실 전반을 비춘 것으로 조사됐다.
고발장을 접수한 경찰은 A 교감을 상대로 카메라 설치 이유 등을 조사할 계획이다.
광주시교육청은 A 교감을 직위 해제 하는 한편 교장 연수 대상에서도 제외할 방침이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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