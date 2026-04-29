현대제철 순천공장, 소방물품 전달식으로 화재취약계층 지원
현대제철, 환경·복지·안전 다방면 사회공헌
재난예방 및 지역사회 신뢰 구축에 앞장
현대제철 순천공장은 29일 순천종합사회복지관에서 순천소방서와 함께 화재취약계층의 생명과 재산을 보호하기 위한 주택용 소방물품(소화기) 전달식을 개최했다.
이번 전달식에는 현대제철 순천공장과 순천소방서, 순천종합사회복지관 관계자 등 10여명이 참석해 지역사회 안전 강화를 위한 민·관 협력의 의미를 함께 나눴다.
현대제철 순천공장은 지역사회와의 상생을 핵심 가치로 삼고 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 이번 지원 역시 그 일환으로 추진됐다. 특히 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 취약계층을 대상으로 주택용 소방물품을 무상 보급함으로써 화재 예방은 물론 긴급 상황 대응 능력을 실질적으로 강화하는 데 중점을 뒀다.
이번에 전달된 소방물품은 순천소방서 및 순천종합사회복지관과의 긴밀한 협력을 통해 독거노인, 기초생활수급자 등 화재 안전 사각지대에 놓인 취약계층 가구에 순차적으로 전달된다. 단순 지원에 그치지 않고 설치 및 사용 안내까지 병행해 실질적인 안전 확보에 기여할 예정이다.
현대제철 순천공장 관계자는 “기업의 사회적 책임을 실천하는 것은 물론, 지역사회 구성원 모두가 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”며, “앞으로도 현대제철은 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 안전·복지·환경 등 다양한 분야에서 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.
현대제철 순천공장은 그동안 지역사회 취약계층 지원, 환경 개선 활동, 재난 예방 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 꾸준히 추진하며 지역사회와의 신뢰 구축 및 지속가능한 가치 창출에 앞장서고 있다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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