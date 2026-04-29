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[속보] 항소심 재판부 “尹, 국무위원 7명 심의권 침해”

입력:2026-04-29 15:14
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윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 및 직권남용권리행사방해 혐의 재판에 출석해 있다. 사진공동취재단

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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