철도공단, 수서역세권 상업시설용지 경쟁입찰로 공급

이번에 공급하는 토지는 C1-1블록(1663㎡), C1-3블록(759㎡)으로 모두 건폐율 60% 이하 및 용적률 800% 이하 개발이 가능하다. 감정평가 결과에 따른 공급 예정 가격은 C1-1블록 411억원, C1-3블록 182억원이다.

대금 납부 조건은 2년 6개월 무이자 분할납부 방식이며 계약금(총액의 10%)을 제외한 중도금 및 잔금은 6개월 단위로 5회 균등 분할 납부할 수 있다. 납부약정일보다 조기 납부할 경우에는 연 5%의 선납 할인이 적용된다.

공급 일정은 30일 공고를 시작으로 다음 달 18~19일 입찰 신청 및 개찰, 26일 계약체결 순으로 진행된다. 자세한 사항은 철도공단 홈페이지나 온비드에 게시된 공고를 참고하거나 철도공단 글로벌개발처 역세권개발부에 문의하면 된다.

수서역세권은 수서~평택 고속철도(SRT), 수도권광역급행철도(GTX-A), 수도권 전철 3호선 및 분당선, 수서~광주선 등 다양한 철도 교통망을 갖춘 수도권 동남부의 교통 요충지다.

이안호 철도공단 이사장 직무대행은 “수서역세권은 우수한 광역교통 접근성과 풍부한 개발 잠재력을 동시에 갖춘 수도권 핵심 입지”라며 “미래 성장 가능성에 주목하는 실수요자들에게 새로운 기회가 되길 바란다”고 말했다.