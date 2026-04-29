[단독] 광화문 ‘감사의 정원’ 5월 12일 준공식… 논란 가열될 듯
서울 광화문광장에 들어서는 ‘감사의 정원’ 준공식이 6·3 지방선거를 3주 앞둔 다음 달 12일 열리는 것으로 확인됐다.
감사의 정원은 6·25전쟁 당시 한국을 도운 우방국에 감사를 표하기 위한 공간이다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 민선 8기 핵심 사업이다. 전쟁 기념물이 광화문광장과 어울리지 않는다는 반대 여론이 만만찮은 상황에서 공사가 끝나는 것이다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 철거 가능성도 열어놔 양측 공방이 격화될 것으로 보인다.
29일 국민일보 취재를 종합하면 서울시는 감사의 정원 준공식을 다음 달 12일 개최한다. 사회는 영국 출신 방송인 피터 빈트씨가 맡는다. 감사의 정원은 광화문광장에 6·25전쟁 참전국을 기리기 위한 ‘받들어총’ 모형의 석재 조형물 23개와 지하 전시 공간을 설치하는 서울시 사업이다. 사업비 약 206억원이 투입됐다.
감사의 정원은 지난해 2월 계획 발표 뒤 추진에 계속해서 어려움을 겪었다. 시는 6·25전쟁 22개 해외 참전국으로부터 해당 국가의 석재를 기증받아 조형물 하단에 모듈(부품 조각) 형태로 끼워 넣으려고 했다. 하지만 그리스, 네덜란드, 독일 등 7개국만 석재를 넘겨줬다. 미국, 스웨덴, 호주 3개국은 기증 의사를 밝혔으나 준공 전 기증은 무산됐다. 나머지 12개국은 자국 사정을 이유로 기증을 거부했다.
사업에 대한 의견 수렴이 충분하지 않다는 지적도 제기된다. 국토교통부는 지난 2월 감사의 정원 조성을 위한 도시계획시설 실시계획 변경·고시를 하지 않았다며 시에 공사 중지 사전 명령을 내렸다. 시는 이에 광화문광장 지하 일부를 문화시설로 지정하는 절차를 밟았다. 이 과정에서 사업에 대한 의견을 시민에게 묻는 열람공고를 14일간 실시했다. 하지만 의견은 접수되지 않았다. 문서로만 의견을 제출할 수 있어 장벽이 높았던 탓이다. 공사 중지 사전 명령으로 준공일도 4월에서 5월로 밀렸다.
감사의 정원 반대 여론은 적지 않다. 전쟁기념관도 아닌 광화문광장에 군사적 상징물이 들어서기 때문이다. 시민단체 한글문화연대가 지난해 11월 7일부터 11일까지 20~74세 서울시민 504명을 상대로 조사한 결과 60.9%가 감사의 정원에 반대했다. 조사는 휴대전화 온라인 패널 조사 방식으로 진행됐다. 95% 신뢰수준에 표본 오차는 ±4.37%이다.
감사의 정원 백지화 가능성도 언급된다. 정 후보는 지난 3일 민주당 본경선 2차 합동토론회에서 “시민에게 광화문광장을 돌려드릴 방안을 의논하겠다”고 말했다. 정 후보 측 관계자는 “반대 여론이 높을 시 감사의 정원을 철거하거나 다른 장소로 이전할 수 있음을 시사한 것”이라고 설명했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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