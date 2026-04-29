경기도 ‘기후미래직업 전문과정’ 청년 교육생 모집

이번 사업은 청년들에게 전문교육과 인턴십을 연계해 현장 중심의 실무 경험과 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

선발된 교육생은 오는 7월 6일부터 8월 10일까지 5주간 수원시에 위치한 성균관대학교 자연과학캠퍼스에서 탄소중립 정책에 대한 이해를 바탕으로 실무 중심의 탄소관리 실습 등 현장에 즉시 적용할 수 있는 직무 역량을 키우게 된다.