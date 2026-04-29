홍정민 변호사 초록우산 자립준비청년 지원사업 후원

홍 변호사는 과거 삼성경제연구소 연구원으로 재직하던 시절 처음 초록우산을 접한 뒤, 아동복지와 사회안전망 확대의 중요성에 꾸준히 관심을 가져왔다.

이후 고양시병 지역에서 제21대 국회의원으로 활동하며 시설 보호 종료 아동과 자립준비청년 지원 강화를 위한 법안을 발의하는 등 제도 개선에도 힘써왔다.

당시 홍 의원이 발의한 법안은 보호종료 연령을 기존 만 18세에서 만 24세까지 연장 가능하도록 하고, 지자체별 차이가 있던 자립정착금의 국가 지원 근거를 마련했다.

또한 자립준비청년의 안정적인 사회 정착을 돕기 위한 전담 지원기관 설치를 주요 내용으로 담고 있어 보호 종료 이후 홀로 사회에 나서는 청년들에게 보다 촘촘한 지원체계를 마련했다는 평가를 받았다.