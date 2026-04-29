엔씨, 로블록스 코리아와 마케팅 MOU 체결
엔씨가 로블록스 코리아와 마케팅 업무 협약(MOU)을 체결했다.
엔씨는 로블록스 코리아와 ▲온·오프라인 공동 마케팅 캠페인 기획 및 실행 ▲공동 브랜드 콘텐츠 제작 ▲양사의 공식 채널을 통한 공동 프로모션 등 국내 시장에서의 마케팅 관련 상호 협력 체계 구축을 위한 MOU를 체결했다고 29일 밝혔다.
엔씨는 이날부터 전국 ‘엔씨패밀리존’ PC방에서 ‘99 나이트 인 더 포레스트’ ‘댄디스 월드’ ‘브레인롯 훔치기’ 등 로블록스 IP 3종에 대한 혜택을 제공한다. 엔씨는 향후 PC방 혜택을 받을 수 있는 로블록스 IP 라인업을 지속적으로 추가할 예정이다.
엔씨 조영재 마케팅 센터장은 “글로벌 몰입형 게임 및 창작 플랫폼인 로블록스와 마케팅 파트너십을 맺고 국내 이용자들에게 더욱 다채로운 플레이 경험을 제공할 예정”이라며 “앞으로도 양사 협력을 통해 고객 접점을 넓히고 상호 시너지를 창출하겠다“고 밝혔다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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