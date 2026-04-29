법원, 삼성전자 '노조 위법쟁의 금지 가처분' 5월 13~20일 결정

안전 보호시설 정상적 유지 및 운영과 반도체 원판인 웨이퍼 변질이나 부패 방지 작업 필요성을 강조한 뒤 생산시설 점거, 쟁의행위 참여시 협박 수단 사용 등 위법 쟁의 행위 가능성을 피력했다.

법원이 삼성전자가 노조를 상대로 제기한 ‘위법 쟁의행위 금지 가처분 신청’ 인용 여부를 다음 달 13~20일 중 결정하기로 했다.노조의 총파업이 예정된 5월 21일 전에 판단하겠다는 취지다.수원지법 민사31부(부장판사 신우정)는 29일 삼성전자가 지난 16일 초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합 등 2개 노조를 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 사건 첫 심문 기일을 비공개로 열었다.비공개 재판에서 삼성전자 측은 재판부에미국, 일본, 독일 등 주요 반도체 업체 어디에서도 쟁의행위로 인한 시설 중단은 없었다는 해외 사례를 제시하고, 시설이 중단될 시 고가의 설비가 손상돼 사업 재개 시점이 연기될 수밖에 없는 사정도 설명했다.그러면서 웨이퍼가 손상되지 않도록 유지하는 최소한의 인원은 쟁의와 무관하게 투입되어야 한다고 했다.재판부는 이 같은 사측 주장에 대한 노조 측 입장을 다음 기일인 5월 13일에 듣기로 했다.이후 총파업이 예정된 5월 21일 하루 전인 20일까지는 가처분에 대해 판단하기로 했다.이에 따라 5월 13~20일 사이에 재판부 결정이 내려질 전망이다.앞서 이달 23일 삼성전자 구성원의 과반이 가입한 초기업노조는 성과급 재원으로 영업이익의 15%를 요구하며 대규모 결기대회를 가진 바 있다.당시 조합원 4만여 명이 참석했으며, 노조는 다음 달 21일부터 18일간 총파업을 실시할 것이라고 밝혔다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지