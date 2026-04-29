인천도시공사, ‘사랑의 빨간 밥차’ 임직원 봉사활동

사랑의 빨간 밥차 봉사활동. iH 제공

사랑의 빨간 밥차는 노숙인, 독거노인 등 취약 계층에게 무료 급식을 제공하는 나눔 봉사 프로그램이다. iH는 2023년부터 사랑의쌀나눔본부와 함께 관련 봉사활동을 정기적으로 진행하고 있다.

이날 봉사활동에 참여한 iH 임직원 23명은 이른 아침부터 현장에 모여 부스 설치부터 배식, 식사 후 환경정리까지 인천의 대표 공기업으로서 사회적 책임을 다하고자 구슬땀을 흘렸다.

또 iH는 지난달 발생한 대전 공장화재 피해자를 위한 기부(1500만원)를 통해 희생자 유가족의 슬픔을 위로하는 등 지역뿐 아니라 국가 재난 구호활동에도 적극적으로 나서며 이웃 사랑과 나눔의 가치를 실천했다.

류윤기

iH

사장은 “그동안 연 2회 진행하던 무료급식 봉사활동을 올해부터는 3회로 확대해 진행할 예정”이라며 “앞으로도 우리 iH는 지역사회와 함께 성장하는 공기업으로서 인천 시민의 삶의 질 향상을 위한 다양한 나눔 활동을 지속적으로 이어나갈 것”이라고 말했다.