화물연대 사망사고 운전자 ‘살인 혐의’ 송치…관련자 5명 검찰행
운전자 살인 혐의 적용…특수상해에서 변경
조합원 2명 구속·2명 불구속…총 5명 송치
노사 잠정 합의에도 명예회복 이견 지속
경남 진주 물류센터 앞 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대) 집회에서 발생한 사망사고와 관련해 사고 트럭 운전자가 검찰에 넘겨졌다.
경남경찰청 광역수사대는 29일 화물연대 집회 현장에서 조합원을 차량으로 들이받아 숨지게 한 40대 비조합원 A씨를 살인 등 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.
A씨는 지난 20일 오전 10시32분쯤 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 집회에서 화물차를 몰고 조합원들을 들이받아 1명을 숨지게 하고 2명을 다치게 한 혐의를 받는다.
경찰은 A씨가 차량 운행을 막는 피해자들을 보고도 멈추지 않고 그대로 주행해 사고 위험성을 충분히 인지했다고 판단했다. 경찰은 애초 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했으나 사고 당시 정황과 차량 전자식 운행기록장치(DTG) 분석 등을 토대로 미필적 고의가 있다고 판단해 살인 혐의를 적용했다.
이와 함께 집회 과정에서 발생한 충돌과 관련해 화물연대 조합원 60대 B씨와 50대 C씨도 각각 특수공무집행방해 등 혐의로 구속 송치됐다. B씨는 승합차로 경찰 바리케이드를 들이받아 경찰관을 다치게 한 혐의를 받고 있으며, 체포 과정에서 저항하다 경찰 2명을 추가로 다치게 한 혐의도 받고 있다.
C씨는 집회 현장에서 흉기를 들고 자해를 시도하거나 불특정인을 위협한 혐의를 받고 있다. 경찰은 B씨와 C씨를 체포하는 과정에서 이를 방해한 조합원 2명도 공무집행방해 혐의로 불구속 송치했다. 이로써 이번 집회 관련 사건으로 검찰에 넘겨진 인원은 총 5명으로 늘어났다.
한편 사태 해결을 위한 노사 교섭은 막판 진통을 겪고 있다. 화물연대와 BGF로지스는 전날 오후 6시부터 이날 오전 5시까지 밤샘 교섭을 벌여 운송료 인상과 휴무 확대 등 주요 조건에는 잠정 합의했지만, 사고로 숨진 조합원의 명예 회복 방안을 두고 이견을 좁히지 못해 이날 오전 예정됐던 단체합의서 조인식을 연기했다.
진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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