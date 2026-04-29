화물연대 사망사고 운전자 ‘살인 혐의’ 송치…관련자 5명 검찰행

운전자 살인 혐의 적용…특수상해에서 변경

조합원 2명 구속·2명 불구속…총 5명 송치

노사 잠정 합의에도 명예회복 이견 지속

화물연대본부 집회 현장에서 화물차를 몰아 노조원을 치어 숨지게 한 혐의(살인 등)를 받는 비조합원 운전자 A씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 지난 23일 창원지법 진주지원에 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰은 A씨가 차량 운행을 막는 피해자들을 보고도 멈추지 않고 그대로 주행해 사고 위험성을 충분히 인지했다고 판단했다.