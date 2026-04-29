순천시, 코스트코 순천점 입점부지 계약 체결 완료…‘환영’
코스트코코리아-선월하이파크밸리 계약 완료
순천시 “소상공인과 상생방안 마련 중”
교통개선 관련 국비 포함 2200억원 확보
전남 순천시가 해룡면 선월지구에 들어설 코스트코 순천점 부지계약 체결이 최종 완료됨에 따라 환영의 뜻을 밝혔다.
코스트코코리아는 29일 해룡면 선월지구 사업시행자인 선월하이파크밸리와 광명 코스트코 본사에서 순천점 입점부지(해룡면 선월리 845번지 외)에 대한 매매계약을 체결했다.
코스트코는 지난해 9월 전남도, 순천시, 광양만권경제자유구역청과의 투자협약 체결 이후 이번 부지계약을 성립함으로써 향후 건축 인허가 등의 절차를 거쳐 2028년 개점을 목표로 추진할 계획이다.
코스트코 순천점은 해룡면 선월지구 4만6000㎡ 부지에 총사업비 1020억원을 투입해 조성되며, 약 250명의 인력을 고용할 예정이다.
순천시는 코스트코 순천점이 지역 내 소비 확대와 인근 도시의 소비 수요까지 흡수해 남해안권 전체를 아우르는 경제거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
시는 부시장을 단장으로 ‘지역상생협의체’를 구성해 소상공인과의 상생방안을 마련하고, 신대·선월지구의 교통개선대책을 입체적으로 수립할 계획이다. 또한 IC 및 내부도로 등 8곳에 대한 정비를 위해 국비를 포함한 총 2200억여 원을 확보해 교통여건 개선에도 나설 방침이다.
시 관계자는 “코스트코의 이번 부지계약 체결을 환영한다”며, “코스트코 순천점이 계획대로 입점할 수 있도록 관련 행정절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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