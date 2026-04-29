경기도, ‘하루 30g, 도민 생활폐기물 감량 프로젝트’
1조5000억 투입
경기도는 수도권 직매립 금지에 따른 생활쓰레기 감량을 위해 ‘하루 30g, 도민 생활폐기물 감량 프로젝트’를 오는 2030년까지 5년간 추진한다고 29일 밝혔다.
목표 시점인 2030년은 정부가 생활폐기물을 8% 감량하겠다고 목표한 연도이자 경기도가 공공 소각시설 확충으로 도내 발생 생활폐기물 전량을 공공 처리로 가능한 시점이다.
도민실천형 생활폐기물 감량 프로젝트의 30g은 비닐봉투 3장 정도의 무게지만 모든 도민이 실천할 경우 목표량인 430t 정도다.
도는 단독주택과 상가 지역의 분리배출 환경을 아파트 단지 수준으로 끌어올리는 기반 시설 확충에 집중할 계획이다.
공동주택의 1인당 재활용품 분리배출량은 219g인 반면 단독주택은 68g에 그치는 데 따른 조치이다.
이에 따라 도는 올해 용인시 등 13개 시·군에 130개의 생활폐기물 거점배출시설(수거함이 설치된 거점을 마련해 분리배출을 도와주는)을 설치하고, 2030년까지 총 750개로 단계적 확대할 계획이다.
연도별로 ‘분리배출 선도구역’도 3개씩 선정해 시범 운영한 뒤 우수사례를 발굴해 도 전역으로 확산할 방침이다.
공동주택을 대상으로는 우수단지를 선정해 재활용품 매각량 증가와 종량제봉투 내 혼입률 등을 평가하고, 세대별 인센티브 등을 제공하는 등 자발적 참여도 유도할 계획이다.
이와 함께 제대로 분리 배출한 재활용품이 도민의 경제적 이득으로 직결되도록 기존 건전지와 종이팩 등에 국한됐던 수거 보상 품목을 유리병과 합성수지 등으로 대폭 확대한다.
폐기물 처리시설 현대화도 속도를 내 2030년까지 공공 소각시설 용량을 현재 하루 4973t(시설 노후화 등으로 처리용량은 3888t)에서 6359t 규모로 확충하고, 공공 재활용 선별장인 생활자원회수센터 역시 30곳 하루 1553t 규모로 역량을 높인다.
경기도에 따르면 도에서는 하루 5497t의 쓰레기가 발생하며 이 가운데 재활용 등을 제외하고 소각이나 매립으로 4322t이 처리된다.
차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “도민이 불편 없이 참여하고 실천의 효과를 체감할 수 있도록 지원을 강화하겠다”며 “재활용품 분리배출, 1회용품 줄이기, 전자영수증 선택 등 생활 속 작은 실천에 적극 동참해 달라”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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