에어건‧따귀 이어 ‘박치기’… 이주노동자 폭행 관리자 입건
지난해 경기도 화성에서 발생한 외국인 노동자 폭행 사건과 관련해 경찰이 수사에 착수했다.
화성서부경찰서는 화장품 용기 제조업체 공장 관리자인 40대 A씨를 상해 혐의로 입건해 수사 중이라고 29일 밝혔다.
A씨는 지난해 11월 업체 기숙사에서 베트남 국적 이주노동자인 20대 B씨의 얼굴을 주먹으로 때리고, 머리로 20회 이상 들이받는 등 폭행한 혐의를 받는다.
B씨는 이 일로 뇌진탕 등 상해를 입었으나 치료비 등의 명목으로 60만원을 받고 합의했다고 알려졌다.
경찰은 합의 과정에서 고용허가 연장 등을 빌미로 한 강압·종용이 있었는지 살피는 한편, A씨를 소환해 구체적 사건 경위를 조사할 방침이다. 고용노동부 경기지방고용노동청도 해당 업체에 조사팀을 파견해 사태 파악에 나섰다.
이주노동자를 대상으로 한 폭언·폭행 등 가혹행위 사례는 최근 각지에서 잇따르고 있다. 앞서 같은 화성 지역의 한 금속 세척 업체에서는 60대 사업주가 외국인 노동자에게 공업용 에어건을 분사, 장기 파열 등 중상을 입혀 구속됐다. 인천 소재 섬유·침구 공장에서는 관리자가 이주노동자의 뺨을 때리고 머리채를 잡는 등 폭행해 수사받고 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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