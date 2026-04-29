전남도, 5월 대표 여행지 추천…축제·체험·힐링·야경·감성 여행
고흥우주항공축제 2~5일, 우주복 체험 등 다양한 프로그램
해남공룡대축제 공룡박물관서 공룡로봇쇼·발자국 탐험 진행
곡성 섬진강기차마을 3~5일 어린이뮤지컬·버스킹 제공
전남도가 5월 가정의 달을 맞아 가족, 연인 등 누구나 즐길 수 있는 대표 여행지와 축제를 추천했다.
가족 단위 관광객을 위한 대표 축제로는 담양 대나무축제, 보성다향대축제, 2026 프레(Pre)완도국제해조류박람회가 있다.
담양 대나무축제는 5월 1일부터 5일까지 관방제림과 죽녹원 일원에서 대숲 산책과 공연 등 다양한 프로그램을 선보인다. 보성 한국차문화공원에서는 같은 기간 차 따기, 다례 시연, 녹차 음식 체험 등 전통 차 문화 프로그램이 운영된다.
완도 해변공원과 해양치유센터 일원에서는 2일부터 7일까지 해조류 전시, 수상 플라잉보드쇼, 김아이스크림 만들기 등 해양 체험 콘텐츠가 마련된다.
아이와 함께하는 여행지로는 고흥우주항공축제, 해남공룡대축제, 곡성 섬진강기차마을 행사가 있다. 고흥우주항공축제는 2일부터 5일까지 나로우주센터 우주과학관에서 우주로버 파일롯체험, 우주복 체험, 발사체 전시 등을 운영한다.
해남공룡대축제는 해남 공룡박물관 일원에서 공룡로봇쇼, 공룡발자국 탐험, 캐릭터 공연을 선보이고, 곡성 섬진강기차마을에서는 3일부터 5일까지 어린이 뮤지컬, 버스킹, 체험 프로그램이 진행된다.
부모님과 함께 조용한 휴식을 원하는 이들에게는 장흥 정남진 편백숲 우드랜드, 화순 만연산 치유의 숲, 화순적벽 버스투어, 강진 다산초당·백운동 원림이 추천된다.
편백숲과 치유의 숲에서는 숲길 산책과 산림치유 프로그램을 즐길 수 있고, 화순적벽 버스투어는 2일부터 31일까지 사전예약제로 운영된다. 강진 다산초당과 백운동 원림은 역사와 전통정원의 멋을 함께 느낄 수 있는 사색 여행지다.
연인을 위한 야경·감성 여행지로는 목포 평화광장, 여수 해양공원과 낭만포차, 순천만국가정원, 화순 꽃강길 등이 있다. 목포 평화광장에서는 9일 오후 8시 목포해상W쇼가 열려 케이팝 공연, 바다분수, 불꽃쇼가 어우러진 야간 콘텐츠를 선보인다.
여수 해양공원과 낭만포차 일원에서는 10월 말까지 매주 금·토요일 여수밤바다 낭만버스킹이 운영된다. 순천만국가정원에서는 5일 ‘별빛세레나데’가, 화순 꽃강길에서는 5월 한 달 음악분수가 운영된다.
봄꽃 나들이 명소로는 곡성세계장미축제, 신안 라벤더 축제, 무안 도리포 유채꽃 축제, 구례 지리산 노고단이 있다. 곡성세계장미축제는 22일부터 31일까지 섬진강기차마을에서 10004종의 장미와 야간 조명을 선보인다.
신안 퍼플섬 라벤더정원에서는 15일부터 25일까지 라벤더 축제가, 무안 도리포에서는 1일부터 2일까지 유채꽃 축제가 열린다. 구례 지리산 노고단에서는 5월초 털진달래, 5월말 철쭉 등 봄 야생화를 감상할 수 있다.
전남 섬 방문의 해와 여수세계섬박람회를 앞둔 섬·해양 관광 프로그램도 마련됐다. 2일 여수 이순신광장에서는 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식이 열리며, 30일 여수 낭도 일원에서는 기부런(Run for Islands)이 진행된다. 참가자는 다도해 해상교량을 잇는 10km 코스를 달리며 섬과 바다를 즐기고, 참가비 일부는 여수 섬 지역 노인·아동 단체 등에 전달된다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사