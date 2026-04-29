대전시 “다음 달 1일 노동절 집회로 시내버스 일부 우회”
다음 달 1일 개최되는 세계노동절 집회 및 행진 행사에 따라 대전시가 시내버스 일부 노선을 우회 운행한다고 29일 밝혔다.
집회는 다음 달 1일 오전 9시부터 오후 1시까지 대전시청 남문광장 일대에서 열린다. 행사 준비와 안전 확보를 위해 오전 2시부터 주변 도로가 단계적으로 통제된다.
오전 11시 30분부터 오후 12시 30분까지 약 1.9㎞ 구간에서 도로 행진도 진행돼 해당 구간도 순차적으로 통제될 예정이다.
시내 버스 일부 노선은 행진 구간을 피해 지정된 우회 경로로 운행된다. 대상 노선은 M1번을 포함한 13개 노선으로 행진 구간의 정류소를 경유하지 않는다.
일부 정류소에서는 버스가 정차하지 않거나 운행이 지연될 수 있으며, 교통 통제로 정류소 이용이 제한될 경우 인근 정류소에 임시 정차할 예정이다.
시는 버스정류장 및 차량 내부 안내문, 버스정보안내단말기(BIT), 디지털 노선도를 통해 우회 운행 정보를 사전에 안내할 계획이다.
남시덕 대전시 교통국장은 “시민 여러분들의 양해를 부탁드린다”며 “안전한 행사 진행과 교통질서 유지를 위해 적극 협조해 주시기 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사