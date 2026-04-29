대전시 “다음 달 1일 노동절 집회로 시내버스 일부 우회”

다음 달 1일 대전 시내버스 우회 경로. 대전시 제공

집회는 다음 달 1일 오전 9시부터 오후 1시까지 대전시청 남문광장 일대에서 열린다. 행사 준비와 안전 확보를 위해 오전 2시부터 주변 도로가 단계적으로 통제된다.

오전 11시 30분부터 오후 12시 30분까지 약 1.9㎞ 구간에서 도로 행진도 진행돼 해당 구간도 순차적으로 통제될 예정이다.

일부 정류소에서는 버스가 정차하지 않거나 운행이 지연될 수 있으며, 교통 통제로 정류소 이용이 제한될 경우 인근 정류소에 임시 정차할 예정이다.

시는 버스정류장 및 차량 내부 안내문, 버스정보안내단말기(BIT), 디지털 노선도를 통해 우회 운행 정보를 사전에 안내할 계획이다.

남시덕 대전시 교통국장은 “시민 여러분들의 양해를 부탁드린다”며 “안전한 행사 진행과 교통질서 유지를 위해 적극 협조해 주시기 바란다”고 말했다.