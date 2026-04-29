가정의 달 5월엔 꽃·축제 만발한 충남으로

아산 외암민속마을. 충남도 제공

공주 공산성. 충남도 제공

공주에서는 5월 2∼5일 석장리 박물관에서 ‘공주 석장리 구석기 축제’가 열린다. 금강신관공원과 공산성, 무령왕릉·왕릉원을 중심으로 역사 탐방이 가능하고 제민천 일대와 산성시장 등 도심 관광도 즐길 수 있다.

보령과 태안은 푸른 서해를 기반으로 해양과 자연을 결합한 체험형 관광지다.

예산 아그로랜드. 충남도 제공

5월에는 도내 곳곳이 시기별 다양한 꽃과 축제로 가득하다.