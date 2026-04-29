가정의 달 5월엔 꽃·축제 만발한 충남으로
충남도는 5월 가정의 달을 맞아 가족과 함께 다녀오기 좋은 지역 여행지를 추천했다.
아산에서는 5월 3일까지 ‘제65회 아산 성웅 이순신축제’가 열린다. 현충사에서는 5월 1일부터 3일까지 야간 프로그램 ‘달빛야행’이 진행되고, 곡교천 일대에선 자전거 체험과 산책을 즐길 수 있다. 5월 29∼31일 전통문화 체험 중심의 야행 행사가 열린다.
예산에서는 아그로랜드 태신목장의 광활한 들판과 수레국화 군락, 덕산 메타세쿼이아길, 예당호 관광지를 중심으로 자연·체험형 관광이 가능하다. 인근에 매헌 윤봉길 의사를 기리는 충의사와 의좋은 형제공원, 예산황새공원도 가족 단위 방문객에게 적합한 관광지다.
부여와 공주는 금강이라는 하나의 줄기 아래 백제 문화유산을 중심으로 한 역사 체험형 관광지가 많다.
부여에서는 국립부여박물관에 조성한 ‘백제금동대향로관’을 비롯해 정림사지, 부소산성과 낙화암, 백마강 황포돛배 등 백제 역사와 문화를 체험할 수 있다.
공주에서는 5월 2∼5일 석장리 박물관에서 ‘공주 석장리 구석기 축제’가 열린다. 금강신관공원과 공산성, 무령왕릉·왕릉원을 중심으로 역사 탐방이 가능하고 제민천 일대와 산성시장 등 도심 관광도 즐길 수 있다.
보령과 태안은 푸른 서해를 기반으로 해양과 자연을 결합한 체험형 관광지다.
보령에서는 웅천 체육공원 유채꽃밭, 상화원, 개화예술공원, 무궁화수목원 등을 중심으로 자연 휴식과 문화 체험이 가능하다.
태안에는 영목항 전망대, 태안국제원예치유박람회, 안면도 쥬라기박물관, 코리아플라워파크 등이 열려 관광객을 맞이한다.
5월에는 도내 곳곳이 시기별 다양한 꽃과 축제로 가득하다.
초순에는 태안 코리아플라워파크와 아산 피나클랜드의 형형색색 튤립이 상춘객을 맞이하고, 공주 금강사와 홍성 솔바람테마파크는 분홍빛 꽃잔디가 대지를 포근하게 감싼다.
보령 웅천 체육공원과 공주 금강신관공원 미르섬, 부여 세도 금강변에서는 광활한 천변을 따라 끝없이 펼쳐진 노란 유채꽃 향연이 장관을 연출한다.
신록이 한층 짙어지는 중순에는 청양 구기자연구소와 당진 합도초등학교에서 포도송이처럼 매달린 연보랏빛 꽃송이가 매력적인 등나무 꽃을 만날 수 있다.
예산 덕산 메타세쿼이아길 옆으로 안개처럼 내려앉은 순백의 하얀 무꽃은 오직 이 시기에만 만날 수 있는 청량하고 고즈넉한 풍경이다.
하순으로 접어들면 예산 아그로랜드에서 파란 물결의 수레국화가 이국적인 정취를 더하고, 부여 백마강변은 황금빛 금계국이 일렁이며 장관을 이룬다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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