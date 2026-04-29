한국조폐공사, 국민 아이디어로 만든 화폐굿즈 출시

'머니랩' 1호 제품인 '머니 다이아몬드'. 한국조폐공사 제공

머니랩은 화폐 제조 과정에서 발생하는 부산물을 활용한 제품·서비스·사업 아이디어를 접수하는 참여형 플랫폼이다.

이번에 선보이는 머니랩 시리즈는 ‘머니 다이아몬드’와 ‘럭키 코인’ 등 2종이다.

머니랩 1호 제품인 머니 다이아몬드는 4개 권종의 화폐 부산물을 담아 다이아몬드 형태로 제작된 프리미엄 기념패다.

이미 제작돼 있는 기존의 상패와 달리 사용자가 꾸미고 완성하는 직접만들기(DIY) 방식의 기념 키트 형태로 구성됐다.

패키지에는 전용 펜과 스티커가 포함돼 문구와 디자인을 자유롭게 표현할 수 있으며, 선물하는 사람의 메시지와 감정이 담긴 작품으로 완성할 수 있다.

럭키 코인은 화폐의 상징성을 향기로 재해석한 프리미엄 방향제다. 사무실이나 개인 공간 등 다양한 환경에 배치할 수 있는 실내 방향제로

3종이 한 개의 세트로 구성됐다.

디자인의 모티브는 10원과 50원, 100원 동전으로 삼았다. 상단에는

각 동전의 최초 발행년도를 넣어

오래 사용할 수 있도록 리필오일을 추가 구성품으로 제공한다.

머니랩 시리즈는 29일부터 순차적으로 출시된다. 자세한 정보는 한국조폐공사 쇼핑몰에서 확인할 수 있다.

성창훈 한국조폐공사 사장은 “머니랩 시리즈는 국민이 직접 화폐굿즈 사업에 참여하는 상생형 플랫폼의 결과물”이라며 “동반성장과 상생을 통해 화폐굿즈 사업을 한 단계 더 발전시키겠다”고 말했다.

동전을 본따 만든 방향제 '럭키 코인'. 한국조폐공사 제공