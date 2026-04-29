李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야”

이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

국내에서 대외 관계를 바라볼 때 입장을 공적으로 가져주시면 좋겠다는 생각을 한다”면서 “외교·안보 분야에 대해서는 다른 나라 사례를 보더라도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도, 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않은데, 아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 말했다.