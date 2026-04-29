李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야”

李대통령 “외교분야 자해적 행위 있어…공적 입장 가져야”
이재명 대통령이 외교 문제와 관련해 국내 일부 정치 세력이 ‘자해적 행위’를 한다고 비판했다.
이 대통령은 29일 비교섭단체 및 무소속 의원들을 청와대로 불러 오찬을 함께 하며 “국내에서 대외 관계를 바라볼 때 입장을 공적으로 가져주시면 좋겠다는 생각을 한다”면서 “외교·안보 분야에 대해서는 다른 나라 사례를 보더라도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도, 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않은데, 아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 말했다.
그러면서 “여기 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다”라고 덧붙였다.
최근 한·미 간 긴장 상태와 관련해 정부의 대외 정책을 비판해 온 국민의힘 측을 겨냥한 발언으로 해석된다.
이 대통령은 “우리 국민 모두가 알고 계신 것처럼 대외적 상황이 매우 좋지 않은데, 대외 환경이 악화되는 문제는 사실 우리만의 힘으로 해결하기가 쉽지 않다”면서 “우리 국민께서는 이 위기 상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주기를 바라실 것 같다”고 말했다.
이 대통령은 “정치라는 것은 본질적으로 남의 일을 대신하는 것이라고 생각한다”면서 “각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만, 진정으로 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래가 아닌가 싶다. 그래서 정치에는 넓은 시야가 정말 필요하다고 생각한다”고 말했다.
이어 “작은 차이와 각자의 이익도 있겠지만, 더 본질적으로는 국가와 국민을 위해 무엇이 더 나은지 고민하고, 또 누가 더 잘하는지를 경쟁해서 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치가 아닐까 생각한다”고 말했다.
이 대통령은 “물론 그중 가장 큰 책임은 저에게 있다. 저도 노력하겠습니다”면서 “모두가 함께 노력해서 국민의 힘을 모으고, 대내외적인 어려움들을 슬기롭게 잘 이겨나갔으면 좋겠다”고 말했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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