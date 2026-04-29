러브버그 전쟁 또 시작?…벌써 계양산엔 유충 ‘우글우글’
지난해 러브버그(붉은등우단털파리)로 뒤덮였던 인천 계양산 등지에 또다시 러브버그(붉은등우단털파리) 유충이 대거 발견되고 있다.
29일 기후에너지환경부 국립생물자원관과 삼육대 환경생태연구소 연구진에 따르면 지난 22일 계양산 정상 일대에는 특정 유충에만 작용하는 친환경 미생물 방제제 BTI(Bacillus thuringiensis israelensis)가 살포됐다. 러브버그가 활발하게 활동하는 여름을 앞두고 선제적인 대응에 나선 것이다.
방제 작업을 서두른 것은 기후변화의 영향으로 러브버그의 활동 시기가 점점 앞당겨지고 있어서다. 지난해엔 6월 28일을 전후로 계양산 일대가 러브버그로 시커멓게 뒤덮여 민원이 전년보다 7배 이상 늘었었다.
현재로서는 유충 단계에서 개체 수를 줄이는 것이 피해 확산을 막는 가장 효과적인 방법으로 꼽힌다. 러브버그는 번식력이 강해 한 쌍이 최대 500개의 알을 낳는데, 초기 대응이 늦어질 경우 개체 수가 기하급수적으로 늘어날 가능성이 크다.
정부는 러브버그와 같은 도심 대발생 곤충을 ‘법정 관리종’으로 지정해 체계적으로 관리하는 방안을 추진 중이다. 지자체도 집중방제 기간을 정하고 방제 작업에 열을 올리고 있다. 김동건 삼육대 환경생태연구소장은 “최근엔 유충 방제뿐 아니라 성충이 산란을 못하게 하도록 하는 연구가 이뤄지고 있다”고 전했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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