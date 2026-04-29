부산 어린이집 앞서 흉기난동… 60대 현행범 체포
노상서 흉기 들고 고함
경찰 출동해 현장 검거
인명 피해 없이 종료
부산의 한 어린이집 앞에서 흉기를 들고 난동을 부린 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
부산 남부경찰서는 28일 오후 12시49분쯤 남구 한 어린이집 앞 도로에서 흉기를 들고 다니며 고함을 지르는 등 주변 시민들에게 불안감을 조성한 혐의로 60대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 당시 어린이집 인근 노상에서 흉기를 소지한 채 배회하며 소란을 피운 것으로 전해졌다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.
신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 제압하고 형법상 공공장소 흉기 소지 혐의를 적용해 체포했다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 경위 등을 조사하고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사