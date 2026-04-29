춘천 강북권 숙원사업…북부공공도서관 건립 ‘청신호’
강원도 춘천 강북권 주민들의 오랜 숙원사업이었던 북부공공도서관 건립이 첫 관문을 넘어서며 사업이 본궤도에 올랐다.
춘천시립도서관은 (가칭)북부공공도서관 건립사업이 문화체육관광부의 공공도서관 설립타당성 사전평가에서 ‘적정’ 판정을 받았다고 29일 밝혔다.
2030년 개관을 목표로 추진되는 북부공공도서관은 우두동 일원에 지하 1층~지상 3층, 연면적 5000㎡ 규모로 들어선다.
도서관은 ‘공원 속 도서관’을 콘셉트로 자연과 어우러지는 공간으로 조성된다.
수직·수평으로 열린 개방형 구조를 통해 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 복합문화공간으로 꾸려질 예정이다. 단순한 독서 공간을 넘어 지식과 생각을 나누는 커뮤니티 거점으로 기능하게 된다.
북부공공도서관은 상대적으로 문화·교육 기반시설이 부족했던 강북지역의 정주여건을 개선하기 위해 추진되는 사업으로 강북권 주민들의 오랜 염원이었다.
특히 이번 사전평가 통과는 그간 강원도의 검토 과정에서 세 차례 보류됐던 가운데 사업의 필요성과 타당성을 정부 차원에서 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
시는 앞으로 강원도와 도비 확보 및 사업부지 확약을 위한 협의를 이어가는 한편 행정안전부 지방재정투자심사와 공유재산관리계획 시의회 의결 등 주요 행정절차를 올해 하반기 내 마무리할 계획이다.
김선애 춘천시립도서관장은 “북부공공도서관 건립을 통해 道 북부 내륙권의 문화 격차를 해소하고, 도서관 관광자원화와 인접 지역 상생발전에 기여하겠다”며 “세대를 아우르는 공공문화 플랫폼을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사