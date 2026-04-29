‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”

필라테스 강사 겸 인플루언서 양정원이 29일 서울 강남구 강남경찰서에 사기 및 가맹사업법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석하며 발언하고 있다. 뉴시스

고소인들은 양씨가 학원 경영에 적극적으로 관여했으며, 본사의 계약 위반 등 불법 행위에 연루됐다고 주장하고 있다.

필라테스 강사 겸 인플루언서 양정원이 29일 서울 강남구 강남경찰서에 사기 및 가맹사업법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 뉴시스