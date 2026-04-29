하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다”

하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 인재영입식에서 정청래 대표와 악수하고 있다. 뉴시스

하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관이 29일 “아이들을 위한 더 나은

미래를 만들기 위해 부산으로 간다”고 밝혔다.

이날 페이스북을 통해 “청와대 첫 AI 수석으로서 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 한다”며 이같이 적었다.

그는 “

마흔아홉 나이에, 고향에 돌아가 새로운 부산과 북구의 시대를 위해 일할 수 있다고 생각하니 떨린다”며 “

해양 수도라는 비전과 부·울·경 경제 기적을 만든 제조업 신화가 AI를 만나서 새로운 미래를 만들 것”이라고 말했다.

하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관이 페이스북에 올린 글. 페이스북 캡처

서울과 부산이 함께 뛰는 나라, 전통 산업과 미래의 AI가 합체가 되는 나라, 젊은 세대와 장년 세대가 하나가 되는 나라를 만들어야 한다”며 “

설계자에서 실천가로 변모하고자 한다. 설계는 이미 준비됐지만 실천해야 성공할 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “지금이 대전환과 대도약의 골든타임이다. 이재명-전재수-하정우가 만드는 새로운 성장을 지켜봐 달라”며 “젊은 사람 제대로 일하라고 격려해주시고 응원해 주시면 (몸이) 부서지도록 일하겠다”고 덧붙였다.