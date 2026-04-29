하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다”
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출사표를 던진 하정우 전 청와대 AI 미래기획수석비서관이 29일 “아이들을 위한 더 나은 미래를 만들기 위해 부산으로 간다”고 밝혔다.
하 전 수석은 이날 페이스북을 통해 “청와대 첫 AI 수석으로서 국가 AI 전략 수립의 소임을 마치고 부산으로, 국회로 가려고 한다”며 이같이 적었다.
그는 “마흔아홉 나이에, 고향에 돌아가 새로운 부산과 북구의 시대를 위해 일할 수 있다고 생각하니 떨린다”며 “해양 수도라는 비전과 부·울·경 경제 기적을 만든 제조업 신화가 AI를 만나서 새로운 미래를 만들 것”이라고 말했다.
그는 “서울과 부산이 함께 뛰는 나라, 전통 산업과 미래의 AI가 합체가 되는 나라, 젊은 세대와 장년 세대가 하나가 되는 나라를 만들어야 한다”며 “설계자에서 실천가로 변모하고자 한다. 설계는 이미 준비됐지만 실천해야 성공할 수 있다”고 강조했다.
그러면서 “지금이 대전환과 대도약의 골든타임이다. 이재명-전재수-하정우가 만드는 새로운 성장을 지켜봐 달라”며 “젊은 사람 제대로 일하라고 격려해주시고 응원해 주시면 (몸이) 부서지도록 일하겠다”고 덧붙였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사