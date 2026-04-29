이주노동자 지게차 묶어 괴롭힌 50대, 징역 1년 구형
법정서 “죄송합니다” 선처 호소
이주노동자를 지게차에 묶어 조롱하고 괴롭힌 혐의로 기소된 50대 근로자에 대해 검찰이 징역 1년을 구형했다.
광주지법 형사4단독(재판장 서지혜)은 29일 특수체포, 근로기준법 위반 등 혐의로 기소된 A씨(54)에 대한 결심 공판을 열었다.
A씨는 지난해 2월 26일 전남 나주의 한 벽돌공장에서 스리랑카 국적 30대 이주노동자를 지게차에 비닐로 결박한 뒤 1m 가량 들어올려 이동하는 등 가혹행위를 한 혐의를 받고 있다. A씨와 함께 벽돌공장 법인도 직장 내 괴롭힘 등을 예방하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.
A씨는 벽돌 포장이 미숙하다는 이유로 이주노동자를 괴롭힌 것으로 조사됐다.
검찰은 이날 A씨에게 징역 1년을, 법인에는 벌금 500만원을 구형했다. A씨와 업체 측은 공소사실을 모두 인정하며 선처를 호소했다. A씨는 법정에서 “죄송합니다”라는 한 마디만 남겼다.
A씨 등에 대한 선고 공판은 내달 27일 열릴 예정이다.
해당 사건은 당시 이주민 지원단체가 공장 노동자들이 이주노동자를 지게차에 묶어 괴롭히며 조롱하는 영상을 공개하면서 국민적 공분을 샀다. 이재명 대통령은 SNS를 통해 엄단 의지를 밝히기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사