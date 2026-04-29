영원무역, 방글라데시 KEPZ 임직원 1만 2천 명에 안경 지원

2019년부터 해외 생산법인 총 2만 4천명에 안경 무료 제작 지급

영원무역 방글라데시 한국수출가공공단(KEPZ)의 현지 임직원들이 회사와 바이어가 무상 지원한 시력교정 안경을 착용하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=영원무역)

영원무역은 방글라데시 한국수출가공공단(KEPZ) 임직원 1만 2,300명을 대상으로 시력검사 및 안경 무상 지원을 했다고 29일 밝혔다.

NGO 비전스프링과 협업한 이번 프로젝트 비용은 영원무역과 바이어들이 전액 부담했다. 영원무역은 2019년부터 해외 법인 임직원 7만 8,000명을 검진하고 총 2만 4,000명에게 안경을 제공하며 업무 효율과 삶의 질 향상을 돕고 있다.

성래은 영원무역그룹 부회장은 “건강한 근로 환경을 위해 임직원 복지 지원을 지속 확대할 것”이라고 말했다. 영원무역은 이 밖에도 사내 클리닉 및 의료 지원 등 다양한 건강관리 프로그램을 운영 중이다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



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