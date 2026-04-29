“피해자만 261명” 성착취 ‘자경단’ 김녹완 2심도 무기징역

법원 “모방범죄 예방 필요”

자경단 총책 김녹완의 머그샷. 서울경찰청 제공

사회에 경종을 울리고 모방 범죄를 예방하기 위해서라도 처벌이 필요하다”고 덧붙였다.

2020년 8월부터 2025년 1월까지 자경단을 통해 미성년자 등을 성폭행하고 성 착취물을 제작·유포한 혐의 등으로 구속기소 됐다.

피해자는 유사 사건인 텔레그램 ‘

’ 사건(73명)의 3배가 넘는

조직원들이 제작한 성 착취물은 2000개가 넘는다.