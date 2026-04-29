김영환 지사 내일 예비후보 등록…선거전 본격화
충북지사 직무는 정지 권한대행 체제
6·3 지방선거 국민의힘 후보인 김영환 충북지사가 30일 지사직을 내려두고 선거전에 본격적으로 뛰어든다.
김 지사는 이날 선거관리위원회에 예비후보 등록을 할 예정이다. 중앙선거관리위원회의 후보자 등록 신청 기간은 5월 14~15일인데 이보다 빠르게 예비후보로 등록해 시간을 벌겠다는 취지다.
현직단체장이 예비후보 신분이 되면 도지사 직무는 정지되고 도는 권한대행 체제로 전환하게 된다.
현직 프리미엄을 지키는 것보다 빠르게 선거전에 돌입해야 한다는 내부적인 판단이 있었던 것으로 보인다. 김 지사는 발 빠르게 선거 채비에 나설 것으로 예상된다. 이인제 전 의원이 후원회장을 맡는다.
충북도는 김 지사의 후보등록과 동시에 이동옥 행정부지사가 선거일인 6월 3일까지 충북지사 권한을 대행한다. 지방자치법은 지방자치단체장이 그 직을 갖고 해당 지방자치단체장 선거에 예비후보자 또는 후보자로 등록하면 등록 시점부터 부단체장이 권한을 대행하도록 규정하고 있다.
김 지사는 선거 다음날 0시부터 직무에 복귀한다. 김 지사의 민선 8기 임기는 올해 6월30일까지다.
김 지사는 29일 기자들과 만나 “충북도정을 다시 이끌고 싶다. 기회가 주어진다면 더 잘 할 수 있을 것 같다”고 말했다.
김 지사는 5만석 규모 충북형 돔구장 건설, 속리산 케이블카 건설, 청주공항 민간 전용 활주로 건설, 충청권광역급행철도 추진 등을 약속했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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