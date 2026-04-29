준비없는 입양에 韓 반려인 ’돌봄 번아웃’ 높아
한국 반려동물 보호자 10명 중 9명은 반려생활에 만족하고 있지만, 그 이면에는 해외 기준치를 웃도는 수준의 과도한 ‘돌봄 부담’을 안고 있는 것으로 나타났다.
특히 보호자 절반 이상은 한 달도 채 고민하지 않고 동물을 입양하는 등 ‘준비 없는 입양’이 이러한 고충을 키우는 주요 원인으로 지목됐다.
29일 한국리서치는 서울대학교 수의과대학 수의인문사회학 연구실과 공동 기획한 ‘반려동물-보호자 관계 맺기의 시작과 돌봄, 그리고 돌봄 부담’ 실태조사 결과를 발표했다. 개·고양이 주 양육자 2002명을 대상으로 진행된 이번 조사에서 응답자의 94.2%는 반려동물과 함께하는 삶에 만족한다고 답했다.
하지만 이들이 일상에서 체감하는 현실적 고충은 적지 않았다. 이번 조사에서 측정된 한국 보호자들의 ‘돌봄 부담’ 점수는 28점 만점에 평균 11.34점으로 집계됐다. 연구진은 “이는 해외 조사에서 일반적으로 나타나는 평균 9점대를 훌쩍 넘어서는 수치로, 한국 보호자들이 겪는 우울감이나 번아웃 등 심리적 중압감이 상당히 높은 편”이라고 분석했다.
이러한 과도한 돌봄 부담의 배경에는 ‘충동적 입양’과 ‘미래에 대한 대비 부족’이 깔려 있었다. 반려동물을 키우기로 결심하고 실제로 집에 데려오기까지 걸린 시간이 ‘한 달 미만’이라고 답한 비율은 무려 56.3%에 달했다. 특히 5명 중 1명꼴인 20.8%는 “입양을 결심한 당일에 바로 반려동물을 데려왔다”고 응답했다.
입양 당시의 예상치도 현실과 괴리가 컸다. 응답자의 21.5%는 반려동물을 처음 맞이할 때 “건강한 상태로 함께하는 일상까지만 상상했다”고 답해, 향후 발생할 질병이나 노화에 따른 장기적인 돌봄과 의료비 등을 사전에 충분히 인지하지 못한 것으로 나타났다.
또한 양육 과정에서 겪는 가장 큰 어려움으로는 예상외로 경제적 요인이 아닌 ‘시간과 일상의 제약’이 꼽혔다.
응답자의 절반이 넘는 52.7%가 “집을 오래 비우지 못하는 것”을 가장 큰 고충으로 답했으며, 비용 부담을 꼽은 비율은 7.7%에 불과했다. 이러한 일상적 제약과 이웃 간의 갈등(18.2%) 등으로 인해 응답자의 11.2%는 양육 과정에서 “파양을 고민해 본 적이 있다”고 털어놨다.
연구진은 “준비 없는 충동적 입양은 결국 양육 과정에서 예상치 못한 갈등과 번아웃으로 이어진다”며 “보호자의 과도한 돌봄 부담은 결과적으로 동물의 복지 저하, 나아가 유기나 파양으로 이어질 수 있는 만큼 입양 전 숙고 기간을 늘리고 사회적 지원 체계를 마련하는 것이 시급하다”고 강조했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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