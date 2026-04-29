스마일게이트, 북미 ‘2026 애니메 엑스포’ 첫 참가
스마일게이트가 오는 7월 미국 로스앤젤레스에서 개최되는 북미 최대 규모 서브컬처 페스티벌 ‘2026 애니메 엑스포’에 처음 참가한다.
스마일게이트는 ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래(미래시)’ 등 두 작품으로 글로벌 이용자들을 만난다. 29일 오픈된 특별 브랜드 페이지를 통해 지식재산권 정보와 소개 영상이 선공개됐다.
올해 7월 2일부터 5일까지 열리는 이번 행사에서 스마일게이트는 부스를 꾸리고 굿즈 제공과 체험 이벤트 및 코스프레 행사를 연다. 신작 ‘미래시’는 직접 게임을 해보는 시연존도 운영한다. 컨트롤나인이 개발 중인 ‘미래시’는 두터운 팬덤의 김형섭 아트 디렉터가 참여한 수집형 게임으로 타임 트립과 턴제 전투가 결합된 것이 특징이다.
슈퍼크리에이티브가 개발한 다크 판타지 역할수행게임 ‘카제나’는 출시 반주년을 맞이해 29일 대규모 업데이트 ‘어라이즈’를 진행하고 신규 콘텐츠 ‘출격’과 전투원 ‘하이데마리’를 새롭게 선보인다.
이노주 스마일게이트 이사는 “최초로 글로벌 이용자들을 만나는 소중한 자리인 만큼 풍성하고 완성도 높은 부스를 선보이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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