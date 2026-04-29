권용재 고양시의원 “풍동천 관리 공백…고양시 나서야”
주민 환경 정화 활동에 폐기물 감소
하천 악취·공사 폐기물 등 안전 문제
관리권한 이관 지연…시 선제 관리해야
권용재 경기 고양시의원이 풍동천 관리 공백 문제를 지적하며 행정의 적극 대응을 촉구했다.
고양시 풍동천 환경 문제가 주민 자발적 정화 활동으로 일부 개선되고 있는 가운데 관리 주체 부재에 따른 행정 공백을 지적하며 지자체의 책임 있는 대응을 요구하고 나섰다.
권 의원은 29일 “사실상 공정이 완료된 하천이 관리권한 이관 지연으로 방치되고 있다”며 “고양시가 선제적으로 관리에 나서야 한다”고 강조했다.
실제로 풍동 2지구 입주민들이 주도한 정화 활동은 가시적인 성과를 내고 있다. 지난 26일 진행된 3차 환경 정화 활동에는 총 62명이 참여해 이전보다 규모가 확대됐고, 산책로 폐기물은 기존 대비 50% 이상 감소한 것으로 나타났다. 주민들이 일상적으로 쓰레기 수거에 참여하는 등 자발적인 관리가 이어진 결과로 평가된다.
그러나 하천 내부 상황은 여전히 개선이 필요한 상태다. 바닥 퇴적물과 공사 폐기물로 인한 악취가 지속되고 있으며, 주민들이 직접 처리하기에는 안전과 장비 측면에서 한계가 뚜렷한 것으로 나타났다. 이에 따라 주민들은 고양시와 시공사에 전문 장비를 활용한 근본적인 정비를 요구하고 있다.
권 의원은 이러한 문제의 근본 원인으로 행정 절차 지연을 지목했다. 그는 “도시개발사업 준공 이전이라는 이유로 관리권한 이양이 미뤄지면서 사실상 ‘책임 없는 상태’가 이어지고 있다”며 “이로 인한 피해는 고스란히 주민에게 돌아가고 있다”고 지적했다.
이어 “입주민들이 안전하고 쾌적하게 산책로를 이용할 수 있도록 시가 책임 행정을 펼쳐야 한다”고 강조했다.
여름 무더위와 장마철을 앞두고 주민 안전에 대한 우려도 커지고 있다. 자발적 봉사활동만으로는 한계가 있는 만큼, 행정과 전문기관의 체계적인 관리가 병행돼야 한다는 지적이 나온다.
정화 활동을 주도한 주민들은 앞으로도 환경 개선 노력을 이어가는 한편, 지자체 및 시공사와의 협의를 통해 지속적인 관리 방안 마련을 요구할 계획이다.
정화 활동을 주도한 배중점 엘로이 봉사단장은 “풍동천이 하루빨리 정화되길 바란다”며 “활동 여건이 어려워지더라도 주민 안전을 최우선으로 고려하며 의미 있는 행보를 이어가겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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