경주 ‘디지털 정원 라원’, 개장 4주 만에 4만명 몰려
경북 경주의 신개념 관광 콘텐츠인 디지털 정원 ‘라원’이 개장 4주 만에 관람객 4만명을 돌파하며 흥행에 성공했다.
29일 경주시에 따르면 지난 3일 문을 연 라원은 개장일부터 28일까지 누적 방문객은 약 4만명으로, 매주 월요일 휴관을 제외한 일평균 약 1800명이 찾은 것으로 집계됐다.
라원은 개장을 기념해 ‘모든 분들을 경주시민으로 모십니다’를 콘셉트로 한 특별 프로모션을 운영하며 초기 관람객 유입을 이끌었다. 해당 할인 행사는 오는 30일까지 진행되며, 이후에는 성인 기준 1만6000원의 정상 요금이 적용된다. 다만 네이버 등 온라인 예매 시 10% 할인 혜택이 제공된다.
현장을 찾은 관람객들의 반응은 온라인에서도 확산하고 있다. 전국 각지에서 방문한 관람객과 인플루언서들이 SNS를 통해 이용 후기와 관람 팁을 공유하며 ‘입소문 효과’가 이어지고 있다.
이용 후기에서는 “식물 정원과 미디어 파사드가 결합된 색다른 공간”, “야간에도 즐길 수 있는 힐링 명소”, “사진 촬영 명소로 손색이 없다”는 평가가 잇따르고 있다.
라원은 계절 변화에 맞춘 콘텐츠 확장에도 나선다. 이달 튤립 전시에 이어 다음 달에는 2만5000본 규모의 작약이 만개할 예정이며, 모바일 정원 탐험 콘텐츠 ‘신라 8괴의 비밀’도 새롭게 운영된다.
시는 라원이 APEC 이후 경주의 체류형 관광을 이끌 핵심 콘텐츠로 성장할 것으로 기대한다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “라원이 경주의 새로운 관광자원으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 계절과 콘텐츠를 결합한 차별화된 경험을 제공해 관광 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사