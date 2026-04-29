모의공기총 만들어 비둘기 사냥…외국인 2명 검거
모의총포를 만들어 불법 사냥을 한 외국인 2명이 검거됐다. 이들은 직접 제작한 공기총으로 비둘기를 포획한 것으로 조사됐다.
전북 익산경찰서는 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 태국 국적 A씨(30대) 등 2명을 검거했다고 29일 밝혔다.
A씨 등은 지난달 16일 익산시 용안면 한 대나무밭에서 직접 만든 공기총으로 비둘기를 불법으로 잡은 혐의를 받는다.
경찰은 ‘총소리가 들린다’는 신고를 받고 출동해 현장에 버려진 차량에서 모의공기총 4정과 쇠구슬, 탄환 등을 압수했다.
이후 탐문 수사 등을 통해 지난달 27일과 이달 21일 경북 청송과 충남 부여에서 이들을 각각 검거했다.
경찰 조사에서 이들은 부품을 구해 공기총을 제작한 뒤 식용 목적으로 사냥을 한 것으로 드러났다.
경찰은 A씨 등이 불법체류자 신분인 점을 확인하고 출입국당국에 인계했다.
익산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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