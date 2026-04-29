“오만한 언행, 단호히 조치할 것”…기강 단속 나선 정청래

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

국민의 눈살을 찌푸리게 하는 오만한 언행에는 지위고하를 막론하고 단호하게 조치하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당 대표인 저부터 불광불급, 종횡무진, 전광석화, 지성감천의 낮고 겸손한 자세로 국민 속으로, 현장 속으로 달려가겠다”며 이같이 말했다. 그러면서

“헌법과 민주주의를 파괴했던 내란 세력을 척결하고 대한민국 국가 정상화의 깃발을 높이 들겠다”고 강조했다.

도이치모터스 주가조작 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사가 2심에서 징역 4년을 선고받은 것에 대해서는 “만시지탄의 감이 없지 않으나 국민 법 감정과 매우 동떨어진 판결”이라고 평가했다.

정 대표는 “

게이트를 비롯해 김건희가 국민의힘 공천 과정에 부당하게 개입했다는 의혹과 관련해서는 어떠한 혐의도 제대로 인정되지 않았다”며 “

나이, 건강 등을 이유로 양형을 참작해주었는데 도무지 납득할 수 없는 결정”이라고 지적했다.