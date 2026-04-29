[2026 국민팜엑스포] ‘농촌에서 살아볼까’…이제는 경북 고령으로

①귀농 결심

사전에 농업·농촌 관련 기관이나 단체, 선배 귀농인을 방문해 필요한 정보 수집

②가족 합의

가족들과 충분한 논의 필요

③작목 선택

자신의 여건과 적성, 기술 수준, 자본 능력 등에 적합한 작목을 신중하게 선택

④영농기술

대상 작목을 선택한 후에는 농업정책과, 농업기술센터, 농협, 귀농 교육기관 등에서 실시하는 귀농인 교육프로그램이나 귀농에 성공한 농가 견학, 현장 체험 필수

⑤정착지 물색

선정된 작목에 적합한 입지 조건이나 농업 여건 등을 고려해 정착지 물색 및 결정

⑥주택 및 농지 구입

주택 규모와 형태, 농지의 매입 여부 결정 뒤, 최소 3~4군데 비교해 보고 선택

⑦영농계획 수립

초보 귀농인은 가격 변동이 적고, 영농기술과 자본이 적게 드는 작목 중심으로 영농계획 수립

