경기북부경찰, 윌라와 보이스피싱 예방 오디오북 출시
경기북부경찰청이 보이스피싱 예방을 위해 국내 최초로 오디오북 콘텐츠를 제작해 무료 배포에 나섰다.
경기북부경찰청은 독서 플랫폼 ‘윌라’와 협업해 보이스피싱 범죄 예방을 위한 오디오북을 제작·출시했다고 29일 밝혔다.
경찰의 범죄예방 노하우와 전문 오디오 제작 기술을 결합한 이번 프로젝트는 날로 지능화되는 보이스피싱에 대응하기 위한 새로운 홍보 방식으로 주목된다.
‘어서 끊자 시리즈’라는 이름으로 제작된 오디오북은 최신 보이스피싱 수법과 대응 요령을 실제 상황처럼 전달하는 것이 특징이다.
특히 전문 성우뿐 아니라 현직 경찰관들이 직접 낭독에 참여해 총 8종의 콘텐츠에 현장감과 신뢰도를 더했다.
같은 내용을 담은 ‘어서 끊자’ 매거진 12권은 전자책 형태로도 제공돼 이용자가 오디오북과 전자책 중 원하는 방식으로 접할 수 있다.
이 콘텐츠는 윌라 홈페이지와 애플리케이션을 통해 누구나 무료로 이용 가능하며, 디지털 기기 사용이 어려운 취약계층을 위해 ‘시각장애인 온라인 도서관’ 등에도 추가 배포될 예정이다.
또한 제작 과정이 담긴 메이킹 영상이 윌라 유튜브 채널을 통해 공개됐으며, 댓글 이벤트를 통해 참여 시민에게 기념품을 제공하는 등 자발적인 관심과 참여를 유도하고 있다.
경기북부경찰청 관계자는 “시민의 일상 속에서 자연스럽게 범죄 예방이 이뤄질 수 있도록 홍보 방식도 계속 진화시켜 나가겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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