부울경 ‘하나의 일자리권’ 묶인다… ‘광역이음 사업’ 본격 추진
부울경이 하나의 생활·고용권으로 통합된다.
울산시는 부산·경남과 공동 신청한 고용노동부 주관 ‘광역이음 사업’ 공모에 최종 선정되어 부·울·경 통합 일자리 생태계 조성 사업을 본격화한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 지역 주력산업의 인재 유출을 막고 정주 여건을 통합 지원하기 위한 초광역 협력 프로젝트다.
특히 광역자치단체가 일자리 정책을 기획부터 운영까지 공동으로 수행하는 첫 번째 사례라는 점에서, 향후 초광역 일자리 협력의 선도적인 모델이 될 것으로 기대를 모으고 있다.
사업은 올해부터 2029년까지 4년간 단계적으로 추진된다. 첫해인 올해는 총 125억 원의 사업비가 투입되며, 주요 프로그램은 인재이음, 정주이음, 미래이음 등 3개 분야 7개 세부 사업으로 구성됐다.
지원 대상은 조선, 자동차, 기계부품 등 부·울·경의 공통 주력 산업 종사자와 취업을 희망하는 청년들이다.
시는 이들에게 정착 지원, 취업 연계, 교육훈련 등을 제공해 지역 내 산업 역량을 강화한다는 방침이다.
특히 울산시는 ‘정주이음’ 분야를 중점적으로 담당하며 근로자들의 이동 편의와 정착을 돕는다.
현재 부울경 내 광역 교차 통근 근로자는 약 18만 명에 달하며, 이 중 주력 제조업 종사자는 4만 1000여 명으로 파악된다.
시는 이들을 위해 실질적인 혜택을 제공한다.
광역 간 출퇴근 장려금으로 월 30만원씩 6개월간 최대 180만원을 지급하고, 근무지 기준 지역화폐 50만원을 별도로 제공해 근로자 1인당 최대 230만원을 지원한다.
시는 단순한 비용 지원을 넘어 부산·경남과 협력해 초광역 단위 고용서비스를 확대할 계획이다. 공동 일자리 박람회 개최와 통합 취업 지원 프로그램 운영 등을 통해 중장기적인 일자리 생태계를 구축한다는 전략이다.
울산시 관계자는 “이번 사업은 주력 제조업의 고질적인 인력난을 해소하고, 청년 인재들이 수도권으로 유출되는 것을 완화하는 데 큰 기여를 할 것”이라며 “부울경이 상생하는 초광역 고용 공동체를 만들어 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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