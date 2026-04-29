인천교통공사, 노사합동 현장점검으로 철도 안전 강화

노사합동 현장점검. 인천교통공사 제공

최 사장은 “작은 실수도 사고로 이어질 수 있어 현장에서 미리 점검하는 것이 중요하다”며 “현장 의견을 반영해 안전하게 일할 수 있는 환경을 계속 보완하겠다”고 말했다.