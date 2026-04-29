인천교통공사, 노사합동 현장점검으로 철도 안전 강화
인천교통공사는 지난 28일 철도장비 운영 과정에서 발생할 수 있는 인적오류를 줄이기 위해 ‘노사합동 현장점검 및 소통 간담회’를 했다고 29일 밝혔다.
이번 현장점검은 장비 운행과 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 현장에서 직접 확인하고 개선 방향을 찾기 위해 진행됐다.
귤현차량사업소에서 진행된 현장점검에는 공사 최정규 사장과 김현기 노동조합 위원장 등 관계자들이 참석했다. 현장에서는 모터카 운행 등 장비 운행과 작업 전반을 점검하고 작업 중 발생할 수 있는 위험요인을 확인했다.
이후 간담회에서는 현장 직원과 관리자가 참여해 인적오류 발생 원인과 재발 방지 방안을 논의했다. 장비 운행 과정에서의 불편 사항과 제도 개선 의견도 공유됐다.
김 위원장은 “노사가 함께 현장을 점검하고 개선방안을 논의한 점에서 의미가 있다”며 “현장 중심의 안전관리 체계를 강화하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 본다”고 말했다.
최 사장은 “작은 실수도 사고로 이어질 수 있어 현장에서 미리 점검하는 것이 중요하다”며 “현장 의견을 반영해 안전하게 일할 수 있는 환경을 계속 보완하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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