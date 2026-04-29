인천시, 해빙기 취약시설 595곳 점검…287건 안전조치

서울지하철 7호선 청라연장선 건설현장 안전점검. 인천시 제공

인명 피해가 우려되는 중대 위험 시설에 대해서는 즉각적인 긴급 조치가 이뤄졌다. 토사 유실로 낙석 위험이 확인된 댕구산의 경우 현장에서 즉시 출입을 통제하고 안전라인을 설치해 사고 가능성을 원천 차단했다. 시는 댕구산에 대해 향후 별도의 보수·보강 공사를 추진할 계획이다.

이와 함께 대형 건설 현장 정부합동점검을 통해 발견된 147건의 위험 요인 역시 시정 조치를 마무리하는 등 현장 중심의 안전 체계를 강화했다.

이번 집중점검의 핵심은 ‘과학 행정’의 도입이다. 기존 육안 점검의 한계를 극복하기 위해 사물인터넷(IoT) 계측기와 전문 장비를 적극 활용했다. 구조물의 미세한 균열과 변위 상태를 실시간 데이터로 확인하는 등 스마트 안전 관리 체계를 가동해 점검의 정밀도를 한 차원 높였다는 평가다.