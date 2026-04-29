제96회 춘향제 개막…‘춘향의 멋’으로 세계 공략

100주년 향한 원년…160개 프로그램·글로벌 콘텐츠 총출동

미식부터 시민 5000여명 퍼레이드·체류형 관광까지

제96회 춘향제 포스터. 남원시 제공

대한민국 최장수 전통축제인 전북 남원의 춘향제가 ‘춘향의 멋’을 앞세워 세계 시장 공략에 나선다. 올해로 96회를 맞은 춘향제는 오는 4월 30일부터 5월 6일까지 남원 광한루원과 요천변 일원에서 열린다.

남원시는 올해를 100주년을 향한 원년으로 설정하고 축제를 단순 관광형에서 체류형·글로벌 축제로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

제95회 글로벌 춘향선발대회. 남원시 제공

지역 농특산물을 활용한 남원 특화 메뉴를 선보이는 요천변 일대 먹거리 공간. 남원시 제공

최경식 남원시장