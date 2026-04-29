김영록 “깜깜이 전남광주특별시장 경선, 전면 재조사해야”
ARS 설계 부주의·안내 부실 지적
중앙당 차원 조사, 결과 공개 요구
더불어민주당 전남광주특별시장 경선에서 고배를 마신 김영록 전남도지사가 경선 방식 개혁을 중앙당에 촉구하고 나섰다. 이번 경선 과정에서 제기된 ARS 투표 전화 끊김 사례 등 기존 경선 방식의 구조적인 문제를 밝혀 국민들에게 공개하라는 취지다.
김영록 전남도지사는 29일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전남광주통합특별시의 성공적 출범이라는 대의를 위해 경선 결과를 겸허히 받아들였다”면서도 “민주당이 비민주적 경선 방식을 개혁해야 한다”고 밝혔다.
김 지사는 경선 과정에서 불거진 ARS 투표 응답 중단, 선거인단에 대한 투표안내 부실, 권리당원의 중복투표 문제 등에 대해 중앙당 차원의 조사를 촉구했다.
그는 “지난 4월 12일 결선투표 첫 날 ARS 투표 과정에서 주민등록상 거주지를 전남이라고 입력했을 때 전화가 끊기는 사례가 무려 2308건이나 발생했다”며 “여론조사업체의 설계부주의라는 중대한 오류에도 불구하고 1회의 재발신을 통해 경선을 진행한 중앙당의 조치는 5~7%에 불과한 응답율을 감안하면, 2000여명이 넘는 전남지역 유권자의 의사가 구조적으로 배제된 치유불가능한 근본적 오류”라고 지적했다.
이어 “민주당은 결선투표를 위해 전남·광주 31만여 권리당원에게 투표 안내 문자를 보냈다. 그러나 안내 문자를 받지 못한 권리당원이 다수 발생했고, 예비경선과 본경선에 투표했던 사람이 결선투표 대상이 아니라고 통보받은 사례도 발생했다”면서 “민주주의의 근간인 선거의 공정성과 투명성이 근본적으로 훼손됐고, 투표권의 배제뿐만 아니라 당원 주권주의의 심각한 침해가 아닐 수 없다”고 강조했다.
아울러 김 지사는 “민주주의는 결과도 중요하지만, 과정으로 완성된다. 과정이 불투명하거나 불공정하다면 그 결과는 온전히 신뢰받기 어렵다”면서, 민주당 지도부와 중앙당 선거관리위원회에 재조사를 촉구했다.
앞서 결선투표까지 이어진 민주당 전남광주특별시장 경선에서 민형배 후보는 김영록 후보를 꺾고 최종 후보로 선출됐다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사