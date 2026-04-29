여성은 사회적 약자?…남성 4명 중 1명만 ‘공감’
한국리서치, ‘2026 젠더 인식 조사’ 결과 발표
한국 사회에서 여성이 사회적 약자라는 데에 공감하는 남성이 4명 중 1명도 안 되는 것으로 나타났다.
한국리서치가 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 설문조사를 진행해 29일 발표한 ‘2026 젠더 인식 조사’ 결과에 따르면, 여성을 사회적 약자로 여기는 남성 비율은 23%에 그쳤다. 아울러 남성이 사회적 약자인가에 공감한 남성은 33%로, 이 같은 항목에 동의한 여성 응답자 비율(11%)보다 3배나 많은 것으로 나타났다.
한국 사회가 ‘여성이 살기 좋은 환경’이라고 답변(34%)이 ‘남성이 살기 좋은 환경’이라고 여긴 응답자(29%)보다 높게 나타난 점도 주목할 만했다. 지난해까지는 남성이 살기 좋은 환경이라는 응답이 높았으나 처음으로 두 항목의 순위가 역전됐기 때문이다.
세부적으로 보면 과거 조사에서 나타난 경향성은 여전히 유지되고 있었다. 특히 젠더 갈등이 첨예한 젊은층에서는 우리 사회가 상대 성별에 유리한 사회라고 보는 분위기가 뚜렷했다.
가령 18~29세 여성 응답자의 68%는 우리 사회를 ‘남성 친화 사회’라고 여기고 있었다. 아울러 40대 이하 남성의 40% 이상은 ‘여성 친화 사회’라고 답했다. 이는 동년배 여성보다 20% 포인트 이상 높게 나타난 수치다.
물론 전체 응답자 결과만을 놓고 봤을 땐 ‘성별 간 차이 없다’는 응답(37%)도 적지 않았다. 한국리서치는 “성별 간 차이가 없다는 응답이 가장 높은 만큼 어느 한쪽 성별이 압도적으로 유리하다고 단정하기는 어렵다”고 설명했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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