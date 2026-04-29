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여성은 사회적 약자?…남성 4명 중 1명만 ‘공감’

입력:2026-04-29 10:43
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한국리서치, ‘2026 젠더 인식 조사’ 결과 발표


한국 사회에서 여성이 사회적 약자라는 데에 공감하는 남성이 4명 중 1명도 안 되는 것으로 나타났다.

한국리서치가 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 설문조사를 진행해 29일 발표한 ‘2026 젠더 인식 조사’ 결과에 따르면, 여성을 사회적 약자로 여기는 남성 비율은 23%에 그쳤다. 아울러 남성이 사회적 약자인가에 공감한 남성은 33%로, 이 같은 항목에 동의한 여성 응답자 비율(11%)보다 3배나 많은 것으로 나타났다.

한국 사회가 ‘여성이 살기 좋은 환경’이라고 답변(34%)이 ‘남성이 살기 좋은 환경’이라고 여긴 응답자(29%)보다 높게 나타난 점도 주목할 만했다. 지난해까지는 남성이 살기 좋은 환경이라는 응답이 높았으나 처음으로 두 항목의 순위가 역전됐기 때문이다.

한국리서치 제공

세부적으로 보면 과거 조사에서 나타난 경향성은 여전히 유지되고 있었다. 특히 젠더 갈등이 첨예한 젊은층에서는 우리 사회가 상대 성별에 유리한 사회라고 보는 분위기가 뚜렷했다.

가령 18~29세 여성 응답자의 68%는 우리 사회를 ‘남성 친화 사회’라고 여기고 있었다. 아울러 40대 이하 남성의 40% 이상은 ‘여성 친화 사회’라고 답했다. 이는 동년배 여성보다 20% 포인트 이상 높게 나타난 수치다.

물론 전체 응답자 결과만을 놓고 봤을 땐 ‘성별 간 차이 없다’는 응답(37%)도 적지 않았다. 한국리서치는 “성별 간 차이가 없다는 응답이 가장 높은 만큼 어느 한쪽 성별이 압도적으로 유리하다고 단정하기는 어렵다”고 설명했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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