‘양주 아동학대’ 3살 아이 사망…“두부 손상 추정”

사인이 두부 손상으로 추정된다는 결론이 났다.

경기 양주시에서 아동학대 의심 사고로 숨진 3살 아이의경찰은 피해 아동 A군의 사망 원인에 대해 “두부 손상에 의해 사망한 것으로 추정된다는 결론을 국립과학수사연구원(국과수)으로부터 통보받았다”고 29일 밝혔다.다만 국과수는 두부 손상이 우발적 사고가 아닌 외력에 의한 것일 가능성 등 여러 원인이 고려되지만, 부검만으로 단정하기는 어렵다는 의견을 덧붙였다.경찰은 현재 아동 학대에 주된 역할을 한 것으로 보고 있는 20대 친부 B씨를 구속해 검찰에 송치했으며, 공범으로 지목된 친모에 대해서도 수사를 이어가고 있다.수사 과정에서 확보한 휴대전화 포렌식 자료에서는 부모 간 대화 중 학대를 의심할 수 있는 정황이 다수 확인된 것으로 전해졌다.A군은 지난 9일 오후 6시44분쯤 양주시 옥정동 자택에서 머리를 크게 다쳐 의식을 잃어 병원 치료를 받았지만, 닷새 만인 지난 14일 오후 11시33분쯤 결국 숨졌다.B씨 부부는 A군이 숨지기 전 연명치료 중단 여부를 결정하는 것이 부적절하다는 판단으로 친권을 정지당한 바 있다.양주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지