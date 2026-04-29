고속도로 동물찻길사고…“5~6월에 집중·고라니가 82%”

한국도로공사, “새벽 시간 운전 시 각별한 주의 필요하다”고 당부

세종포천선 생태 육교. 한국도로공사 제공

이와 같은 노력으로 동물찻길사고는 2021년 1115건에서 2025년 793건으로 322건(28.9%)이 줄었다.