입에 착 붙는 ‘제주어 트롯’으로… 범죄 예방 요령 배운다
제주자치경찰, AI 기술로 영상 제작
어르신 범죄 예방 교육에 활용
제주 자치경찰이 고령층에게 자주 발생하는 범죄 예방 수칙을 제주어 트롯으로 제작해 교육 효과를 높이고 있다.
제주도 자치경찰단은 인공지능(AI) 기술을 활용해 트롯 영상을 자체 제작하고 이를 고령층 맞춤형 예방교육에 활용하고 있다고 29일 밝혔다.
영상에는 교통사고와 보이스피싱 피해를 막기 위한 다양한 수칙이 담겼다. 가족이나 공공기관을 사칭한 전화에 속지 않는 방법, 무단횡단 금지, 야간 보행 안전 등 실생활에서 꼭 필요한 예방 요령을 친숙한 트롯 멜로디와 제주어 가사로 정리해 어르신들이 자연스럽게 익힐 수 있도록 했다.
자치경찰은 지난 17일 금악리 노인회를 찾아 어르신 30명을 대상으로 첫 교육을 진행했다. 현장에서는 어르신들이 교육에 적극 참여하는 등 긍정적인 반응을 나타냈다.
제주지역 고령 보행자 교통사고 사망자는 2022년 9명에서 2024년 20명으로 두 배 이상 늘었다.
보이스피싱 피해도 2024년 326건·122억원에서 지난해 343건·159억원으로 피해 규모가 커졌다.
이철우 제주도 자치경찰단 생활안전과장은 “트롯 영상은 친숙한 노래를 통해 범죄 예방 수칙을 자연스럽게 익히고 기억하게 하는 데 초점을 맞췄다”며 “어르신들의 호응이 큰 만큼 앞으로 다양한 교육에 적극 활용할 계획”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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