킨텍스 “제3전시장 의혹은 허위”…법적 대응 착수
허위사실 유포·설계도면 무단 유출
관련 업체 무관용…형사 고소 진행
허위 사실 유포에 강경 대응 방침
킨텍스가 제3전시장 건립사업 관련 기술 삭제 및 설계 변경 의혹을 허위로 규정하고 법적 대응에 착수했다.
킨텍스는 최근 제기된 제3전시장 건립사업 관련 의혹에 대해 29일 “명백한 허위 사실이자 국가 보안시설에 대한 심각한 위해 행위”라고 밝히며 무관용 원칙에 따른 법적 조치에 나섰다.
특히 설계 변경 과정에서 특정 기술이 삭제됐다는 주장은 사실과 다르며, 공정한 절차에 따라 사업이 추진되고 있다는 입장을 강조했다.
킨텍스에 따르면 제3전시장 건립사업은 ‘기본설계 기술제안’ 방식으로 진행됐으며, 시공사인 DL 컨소시엄의 기술제안과 건설사업관리(CM)단의 검토를 거쳤다.
이후 2025년 10월 30일 조달청 실시설계 적격심의를 통해 관급자재는 ‘일반품목’으로 확정됐고, 이에 따라 실시설계 도서가 완성됐다. 킨텍스는 이러한 정당한 행정 절차를 위법으로 주장하는 것은 근거 없는 가짜뉴스라고 반박했다.
특정 업체 기술 삭제 지시 여부에 대해서도 선을 그었다. 킨텍스는 특정 업체 제품만 설계에 반영하도록 요구한 사실이 없으며, 오히려 특정 제품을 명시하는 행위 자체가 관련 계약 기준에 위배되는 특혜에 해당한다고 설명했다.
실시설계 단계에서 해당 품목이 일반품목으로 반영된 만큼 별도의 관급자재 선정 심의 대상이 아니라는 점도 분명히 했다.
자동제어 기술과 관련한 논란에 대해서는 전문기관 의견을 근거로 제시했다.
자동제어 기술 전문기관인 한국자동제어공업협동조합은 공식 문서를 통해 설계도서에 명시된 성능을 충족하는 동등 이상의 제품을 공급할 수 있는 업체가 다수 존재한다고 밝혔으며, 특정 제품이 아닌 성능 기준에 따른 경쟁 방식이 타당하다는 점을 확인했다.
예산 낭비 주장에 대해 킨텍스는 특정 업체와의 수의계약 대신 경쟁 입찰을 적용할 경우 예상 낙찰률을 기준으로 약 8억4000만원의 예산 절감 효과가 발생할 것으로 분석했다.
이는 국민 세금이 투입되는 공공사업에서 경쟁성과 투명성을 확보하기 위한 합리적 조치라고 설명하며 이 같은 주장에 반박했다.
보안 관리 공문을 둘러싼 ‘입막음’ 주장 역시 부인했다. 킨텍스는 해당 시설이 테러방지법에 따라 A등급 보안시설로 지정된 다중이용시설이라는 점을 강조했다.
설계도서를 정당한 권한 없이 확보해 외부로 유출한 행위가 문제라고 지적하며, 기밀 유지 의무를 재확인하는 공문 발송은 정상적인 행정 절차라는 입장이다.
킨텍스는 설계도면을 무단으로 확보·유출한 업체에 대해 부정경쟁방지법 위반과 업무방해 혐의로 형사 고소를 진행할 계획이다.
아울러 허위 사실 유포로 공공사업 신뢰를 훼손하는 행위에 대해서도 강경 대응을 이어가겠다는 방침이다.
킨텍스는 “특정 업체의 사익을 위해 허위 사실로 공공사업의 신뢰를 훼손하는 행위는 국가적 손실”이라며 “앞으로 진행될 시공 과정에서도 단 한 점의 의혹이 없도록 모든 과정을 법과 원칙에 따라 투명하게 집행하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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