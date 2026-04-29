개장 4주년 기념…레고랜드 ‘어린이날 스페셜 데이’

레고랜드 전경

레고랜드 야간 불꽃놀이. 레고랜드 코리아리조트 제공

레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “이번 어린이날은 레고랜드 4주년, 닌자고 15주년을 맞아 공연의 퀄리티와 이벤트의 규모를 대폭 강화했다”며 “파격적인 선물 증정 혜택까지 누릴 수 있어 가족 방문객들에게 최고의 어린이날 선물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.