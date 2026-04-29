개장 4주년 기념…레고랜드 ‘어린이날 스페셜 데이’
레고랜드가 어린이날 황금연휴를 맞아 5월 1일부터 5일까지 어린이날 스페셜 데이를 운영한다.
지난 2022년 5월 5일 어린이날 문을 연 레고랜드는 올해 개장 4주년을 기념해 그 어느 때보다 화려하고 풍성한 프로그램을 선보인다. 특히 닌자고 시리즈 탄생 15주년을 맞이해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 이벤트로 다채롭게 준비했다.
어린이날 스페셜 데이 기간에는 운영 시간을 오전 10시부터 오후 9시까지 연장한다.
오후 7시 30분에는 ‘미니랜드’에 2000개의 레고 LED 조명이 일제히 불을 밝혀 낮과는 전혀 다른 환상적인 분위기를 연출한다.
3일과 4일 오후 8시 30분에는 레고랜드 전역에서 즐길 수 있는 환상적인 불꽃놀이가 하이라이트를 장식할 예정이다.
어린이들을 위한 참여형 이벤트도 더욱 다양해졌다. 브릭토피아 라운지에서는 빌드 콘테스트가 ‘나만의 닌자 만들기’를 주제로 펼쳐진다. 매일 오후 3시 30분까지 작품을 접수하고 오후 4시 창의력을 뽐낸 우승 참가자를 발표해 특별한 선물을 준다.
닌자고 15주년을 기념한 ‘스탬프 투어’에 참여하면 한정판 배지를 획득할 수 있다. 미니랜드에서 닌자고를 찾아 멋진 선물을 얻을 수 있는 ‘닌자를 찾아라’ SNS 이벤트도 준비돼 있다.
기존 야외에서 진행되던 인기 공연 ‘휩 어라운드 댄스파티’는 이번 스페셜 운영 기간을 맞아 ‘브릭토피아 퍼포먼스 시어터’로 장소를 옮겨 실내 공연으로 새롭게 선보인다.
날씨와 관계없이 쾌적한 관람이 가능해진 것은 물론 화려한 조명과 생동감 넘치는 비디오 효과를 더해 공연의 완성도와 몰입감을 한층 높였다.
여기에 매일 오후 8시 브릭 스트릿 야외 공연장에서는 용감한 닌자가 되기 위한 서약식인 ‘세레모니 오브 닌자’가 펼쳐지며 어린이날 축제의 대미를 화려하게 장식할 예정이다.
파이러츠 구역 옆 파티 플라자에선 다양한 먹거리를 맛볼 수 있다. 푸드트럭에서 한우 완자꼬치, 소고기 불초밥 등 어린이를 비롯해 남녀노소 취향을 저격할 메뉴를 포함해 20여 종의 간식을 선보인다.
레고랜드 기념품 숍에서는 어린이날 선물을 고민하는 가족들을 위해 구매 금액에 따라 사은품이 누적되는 ‘중복 증정’ 프로모션이 진행된다.
레고랜드 전 구역 리테일 매장에서 일부 품목을 제외한 제품 구매 합산 금액이 20만원부터 50만원까지 각 기준을 달성할 때마다 사은품을 선착순 추가 증정한다.
레고랜드 코리아 리조트 관계자는 “이번 어린이날은 레고랜드 4주년, 닌자고 15주년을 맞아 공연의 퀄리티와 이벤트의 규모를 대폭 강화했다”며 “파격적인 선물 증정 혜택까지 누릴 수 있어 가족 방문객들에게 최고의 어린이날 선물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사